Squid Game tõi kaasa suure pettuselaine

Squid Game‘i nimeline krüptoraha (tähis:SQUID) on vaevu ilmavalgust näinud, kui juba Netflixi seeria populaarsus ta kõrgustesse tõstab: viimase 24 tunniga kerkis krüptoraha väärtus 2400%. Praegu kaupleb see 4 dollari tasemel – aga ettevaatust! Krüptorahade võrldusleht CoinMarketCap hoiatab, et nendeni on jõudnud klientide kaebused, et inimesed, kes seda tokenit ostnud on, pole seda suutnud pärast maha müüa. Täpsemalt pole nad seda suutnud müüa Pancakeswapil, mis on üks populaarseimad detsentraliseeritud krüptorahade kauplemiskohti. Uudistekanal CNBC püüdis SQUIDi loojatega kontakti saada ja uurida, milles probleem on, aga vastust nad ei saanud, kirjutab leht.