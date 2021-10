Elron kasvatas müügitulu ja vähendas kahjumit

Elroni hinnangul on aasta viimases kvartalis oodata nõudluse jätkuvat langust. Reisijate arvu vähendab raudtee remonttööde üha pikenev periood, mis oluliselt häirib reisijate teenindamist. Samuti on realiseerunud kartus, et viiruse vastu võitlemine ja vaktsineerimine ei püsi vajalikus tempos, mistõttu kehtestatakse piiranguid, mis samuti nõudlust Elroni sõnul oluliselt vähendavad.

Elroni kaubamärgi all tegutsev riigifirma rongipargis on 38 rongi ja liinivõrgu kogupikkus on 723 kilomeetrit, millest elektrifitseeritud on 132 kilomeetrit.