Facebooki emafirma kannab nüüdsest nime Meta

Nimemuutus langeb ajale, mil Facebookist on avaldatud palju negatiivseid uudiseid seoses endise töötaja Frances Haugeni lekitatud dokumentidega. Haugen süüdistab ettevõtet selles, et nad eelistavad kasumit ohutusele ning et nad salatsesid oma platvormide võimega inimestele halba teha ega soovinud puudujääke parandada.