Moldova on kuulutanud välja eriolukorra, et tulla toime gaasinappusega, mille põhjustas Vene gaasihiiu Gazpromi otsus järsult hinda tõsta.

«Gaas on kaup, mida ostetakse ja müüakse, müüakse ja ostetakse, kuid seda ei tohi kasutada geopoliitilise relvana,» lausus ta.

Kardetakse, et Moskva kasutab oma mõjuvõimu energiasektoris, et tuua riik tagasi oma rüppe pärast Gavrilița lubadust läheneda Euroopa Liidule. Kremli väitel on tegu puhtalt kaubandusliku vaidlusega.