Puidutööstuste manifest: puit aitab maailma kliimaväljakutseid lahendada

Euroopa Puidutööstusettevõtete Föderatsiooni juhatuse esimehe Sampsa Auvineni sõnul on puit ainukene ülemaailmselt kasvav jätkusuutlik materjal, mis võimaldab praeguste ärimudelite ning tehnoloogiaga ehitatavat keskkonda dekarboniseerida, täites süsiniku neeldaja rolli maapiirkondades ning süsiniku varamuid linnadesse.

«Märkimisväärne number olelustsüklite hindamise uuuringuid on leidnud, et puit on kliimasõbralik alternatiiv teistele ehitusmaterjalidele, sest selle tootmine paiskab õhku vähem süsinikku ning puit ise salvestab endasse süsinikku pikaks ajaks. Puiduga ehitamine on üks osa jätkusuutliku metsasektori kasvustrateegias, mis aitab ehitussektoril vähendada oma süsiniku jalajälge,» ütles Euroopa saeveskeid ühendava organisatsiooni president Herbert Joebstl pressiteates.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa märkis, et Eestis toimub metsade majandamine jätkusuutlike metsamajandamise põhimõtete alusel juba aastakümneid. «Eesti metsaomanikud teevad suure töö, et hoida elu maal, toetada Eesti majandust ja varustada meie tööstusi jätkusuutliku ja kliimasõbraliku toorainega. Oleme ühel meelel rahvusvaheliste kolleegidega metsa- ja puidutööstustest ning kindlad, et puit on lahendus fossiilide, betooni ja plasti asendamiseks,» lausus ta.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja tõi esile, et 2020. aastal sai Eesti puidutööstus Euroopa kõige suuremaks puitmajade ja hoonete eksportijaks. Kuid lisaks tugevatele majandustulemustele arendatakse tema sõnul Eestis aktiivselt ka puitarhitektuuri ning seejuures on praegu käsil peale pea 100-aastast pausi Eesti esimese puidust kortermaja ehitus.

«Tänu meie tugevale metsa- ja puidutööstusele toimub Eestis puidu maksimaalne väärindamine, mis nüüdseks aitab hoida kontrolli all ka kaugküte hinda. Puit on lahendus ning me panustame selle teadvustamisesse maailma suurimate metsariikide ja -ühendustega,» rõhutas ta.