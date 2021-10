ECB jättis intressimäärad ja varaostuprogrammid senisele tasemele

Keskpank jättis püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

Keskpank eeldab, et sümmeetrilise kaheprotsendise inflatsioonieesmärgi toetamiseks jäävad intressimäärad senisele või madalamale tasemele seni, kuni prognoositav inflatsioon tõuseb kahe protsendini parajalt enne ettevaateperioodi lõppu ja püsib sellel tasemel ülejäänud perioodi vältel; samuti kuni keskpank leiab, et baasinflatsioon on piisavalt tugevnenud, et inflatsioon keskpikas plaanis kahe protsendi juures püsiks.

See võib kaasa tuua üleminekuperioodi, mil inflatsioon on eesmärgist mõõdukalt kõrgem, märkis keskpank.

Varaostu erakorralise programmi PEPP alusel jätkatakse kogumahus 1,85 triljonit eurot. Varaostud selle programmi raames kestavad vähemalt 2022. aasta märtsi lõpuni, kuid igal juhul kuni nõukogu hindab koroonaviiruse kriisi lõppenuks.

ECB nõukogu leiab jätkuvalt, et soodsaid rahastamistingimusi saab säilitada mõõdukalt aeglasema varaostude tempoga kui tänavu teises ja kolmandas kvartalis.

Oste tehakse paindlikult vastavalt turutingimustele ning vältides rahastamistingimuste karmistamist, mis on vastuolus eesmärgiga ohjeldada pandeemiast tingitud langusmõju inflatsiooni prognoositavale arengule, märkis keskpank.

Kui suudetakse säilitada soodsad rahastamistingimused, ilma et erakorralise varaostukava kestuse jooksul kasutataks netovaraostudeks kogu eraldatud summat, ei ole seda tingimata vaja täies ulatuses kasutada. Samal ajal on võimalik kogusummat soodsate rahastamistingimuste hoidmiseks vajaduse korral kohandada, et toime tulla pandeemiast tingitud šokiga, mis mõjutab negatiivselt inflatsiooni arengut.

ECB nõukogu jätkab erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete reinvesteerimist vähemalt kuni 2023. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Varasem varaostuprogramm APP jätkub tempos 20 miljardit eurot kuus. Igakuised varaostud jätkuvad nii kaua kui rahapoliitika toetamiseks vaja ning lõppevad vahetult enne seda, kui ECB taas intressimäärasid tõstma hakkab.

ECB nõukogu kavatseb ka jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast baasintressimäärade tõstmist, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

Lisaks jätkab ECB nõukogu likviidsuse pakkumist suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide programmi TLTRO-III kaudu. Programmi alusel pakub keskpank odavaid laene euroala pankadele, toetades laenuandmist ettevõtetele ja kodumajapidamistele.