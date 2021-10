Ööklubid- ja baarid: valitsus jagas katteta lubadusi

«Lootsime, et vaktsineerimispasside kohustuslikuks tegemine aitab meil ikka lahti olla. Kevadel oli ju suur kampaania, et vaktsineerige end – see aitab. Nüüd hakkab aga jälle see jama peale. See kinni-lahti-kinni-lahti olemine väsitab ettevõtjaid. Sõnum peaks olema ikka selge ja ühtne,» ütleb Tallinna vanalinnas asuva Nimeta baari üks omanikke Vallo Palvadre.

Viljandi ööklubi Cheers ja Tartu Leveli omanik Ahto Kalda räägib samuti riigijuhtide vastakatest signaalidest. «Oli jutt, et kõik jääb avatuks. Nüüd ühtäkki ikkagi ei jää. Samas natuke panigi imestama, et meil on nii palju nakatunuid, aga endiselt oli ühiskond väga avatud. Ettevõtja seisukohalt oli see muidugi hea, et nii kauagi saime avatuna olla,» möönab Kalda.

«Paljud siit enam ei tõuse»

Samas jääb talle arusaamatuks, miks esmalt just vaktsineeritute ööelu piirama asutakse. «Meelelahutussektoris ei ole olnud kõrged nakatumismäärad. Tekib küsimus, miks just sealt alustada. Ettevõtjatel tõmmatakse selle otsusega jälle vaip alt ära. On paljud, kes siit enam ei tõuse,» prognoosib meelelahutusärimees.

Kui ööklubide jaoks tähendab kella 23 sulgemisaeg automaatselt uste kinnipanekut, siis Nimeta baari jaoks on valik veel lahtine.

«Peame arvutama. Kevadel püüdsime ajalisest piirangutest hoolimata lahti olla, et anda oma inimestele tööd. Aga pool käivet kaob selle otsuse järel kindlasti ära,» ütleb Palvadre. «Lõviosa Tallinna vanalinna pubide kassast tuleb ikkagi reedel ja laupäeval ning hilisematel öötundidel. Argiõhtute ja -lõunatega vanalinnas küll keegi vee peal ei püsi.»

Kalda arvab, et valitsuse uus otsus võib karuteene teha ka noorte vaktsineerimishuvile. «Tean palju selliseid inimesi, kes on vaktsineerinudki end seepärast, et meelelahutusest osa saada. Nüüd jääb neil hapu maitse suhu. Lisaks jäävad ära ka nende noorte süstid, kes teeksid lõpuks vaktsiini ära, sest nende sõbrad saavad väljas käia ja nemad ei saa,» arvab Kalda.

Hulk vastuseta küsimusi

Mõlemad ettevõtjad kinnitasid Postimehele, et ootavad riigilt ka abipaketti. «Väga oluline küsimus on, kas uute piirangutega kaasneb ka abipakett. See oleks tõesti väga oluline,» ütleb Palvadre, kelle sõnul mõjutas neid tugevalt ka suvine turistidenappus. «Mingid meetmed peaksid kindlasti tulema. Lubadus on ju olnud, et piirangutele järgnevad toetusmeetmed,» täiendab Kalda.

Valitsuse pressiteenistus ütles Postimehele, et meelelahutusettevõtete piirang ei ole tähtajalist määratletud ning valitsus hindab olukorda iga kahe nädala tagant üle.