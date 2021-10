Eesti saab alustada Euroopa taasterahastu kasutamist

Eesti taastekava on koostatud 982,5 miljonile eurole. Kui suure rahastuse Eesti täpselt saab, selgub 2022. aasta juunis, kui Euroopa Komisjon arvutab värskete sisemajanduse koguproduktist (SKP) andmete alusel kõigi liikmesriikide kohta täpse toetusmahu. Hetkel on Eestil kindlus 759,7 miljoni euro osas.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul läheb üle poole vahenditest teadusmahukama majanduse toetuseks. «Rõhk on reformidel, mis Eesti tulevikukindlamaks muudavad ja soov on veel enne selle aasta lõppu taasterahastu vahendeid kasutama hakata,» ütles Keit Pentus-Rosimannus pressiteates.

Hinnanguliselt on taastekava positiivne kumulatiivne mõju Eesti majandusele 6,2 protsenti SKP-st kümne aasta jooksul. Ligikaudu 72 protsenti kogumõjust tuleneb siseriikliku tarbimise ja investeeringute kasvust ning 28 protsenti lisandub ekspordi kaudu. Kui eksport kõrvale jätta, on positiivne mõju 4,44 protsenti kümne aasta jooksul.

Rahandusminister tõi välja, et taastekava raha läheb kliimat hoida aitavateks investeeringuteks, digivõimaluste arendamiseks, säästvatele transpordi ja energialahendustele ning tervishoidu. Pea kolmandik kava mahust on mõeldud otseselt siiretena ettevõtlussektorile erinevate meetmete kaudu.

«Kava kaudu on oodata kokku ligikaudu 265 miljonit täiendavaid erainvesteeringuid 6 aasta jooksul ehk ligikaudu 44 miljonit keskmiselt aastas,» lisas Pentus-Rosimannus.

Eesti saab nüüd käivitada kavas planeeritud reformid ja investeeringud ning alustada projektide ellu viimisega. «Hetkel on valmimas siseriiklik õigusraam kava rakendamiseks ning ministeeriumides käivad ettevalmistused meetmete avamiseks,» selgitas rahandusministeeriumi strateegianõunik Triin Tomingas.

Eesti taastekava olulisemad investeeringud on seotud rohe- ja digipöördega, kuhu on plaanis suunata kokku üle 600 miljoni euro. Taastekava rohevaldkonna investeeringud on suunatud suuresti ettevõtjatele: rohepööret toetatakse spetsiaalse rohefondi kaudu, rahastatakse uuenduslike ja ressursitõhusate rohetehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu, ent ka bioressursside väärindamist ning vesinikutehnoloogiate pilootprojekte.