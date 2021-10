Moskva võimud panevad alkoholipoed kinni

Vedomosti kirjutab kaupluste omanike sõnadele tuginedes, et poodide tegevuse ajutise peatamise ettekirjutauses tuginetakse Venemaa pealinna linnapea Sergei Sobjanini 21. oktoobri ukaasile, mis näeb ette, et rangete koroonameetmete ajal suletakse kõik kauplused, mille pakutavast moodustavad esmatarbe- ning toidukaubad alla 30 protsendi.

Vedomosti küsitletud ettevõtjad sellise lähenemisega nõus ei ole. Ka advokaadid möönavad, et ettekirjutus on vaieldav. Nimelt liigitavad seadused alkoholi toiduainete alla, mistõttu on alkoholimüüjate loogikal alust, tõdes Orchardsi advokaat Pjotr Matskevitš.

Ettevõtted on hakanud piirangutest pääsemiseks kaupluses pakutavat sortimenti laiendama ning on valmis pakkuma lisaks alkoholile ka esmatarbe- ning toidukaupu.

Nii rääkis kahte vinoteeki pidava E-vino peadirektori asetäitja Dmitri Kuznetsov, et ettevõttel on praegu müügis 1000 nimetust alkoholi. See tähendab, et tegevuse jätkamiseks peaks juurde lisama 300-400 nimetust teisi kaupu.