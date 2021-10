Telia vana digiboks varsti enam pilti ei näita

Põhjus on selles, et vanemad digiboksid ei tule enam toime kõikide uute teenuste ja võimalustega. «Näiteks on vanade Motorola digibokside puhul enamlevinud muredeks telepildi «hakkimine» ja «kokkujooksmine», heli kadumine ning aeglane TV-menüüs liikumine. Kõigi nende murede puhul tuleb digiboksile teha korduvalt taaskäivitusi,» selgitas Telia Eesti erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann.