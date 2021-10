Riik müüb Teede Tehnokeskuse maha, firma eeldatav väärtus on 5 miljonit eurot

Avaliku enampakkumise järgselt müüakse kõik riigile kuuluvad aktsiad parimale pakkujale järgmise aasta sügisel. «Teede Tehnokeskus on üle 50 aasta osutanud teetaristu valdkonnas insener-tehnilisi teenuseid ning aidanud riigil luua teadmist ja uusi lahendusi teetaristu arendamisel ja haldamisel, et meie teed oleksid kvaliteetsemad ja liiklus ohutum,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Riigivara võõrandamisel tuleb lähtuda printsiibist, et seda tehakse riigile kõige kasumlikumal viisil. Kuivõrd praeguseks on ettevõtte moodustamise ajendid ja riigi osalemise eesmärgid valdavas osas ära langenud, siis on kõige mõistlikum ettevõtte aktsiate võõrandamine koos kehtivate vabaturutingimustes sõlmitud lepingutega.

57 aastat tagasi asutatud AS Teede Tehnokeskus on insener-tehnilisi konsultatsioone osutav äriühing, kelle missioon on luua teadmist ja pakkuda uusi lahendusi teetaristu haldamisel ja arendamisel ning visioon on saada mainekaks teedealase ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis.