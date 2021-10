Vanamoodsate nuputelefonide müük on Eestis tublisti kasvanud

Traditsiooniliselt on telefonide soetamiseks populaarne suvine aeg ning ka varasügisene kolmas kvartal kulges tänavu seadmemüügis ootuspäraselt. Nutitelefone osteti võrreldes eelneva aasta sama ajaga ligi 4 protsenti rohkem ja kõige populaarsemaks mudeliks osutus Samsung Galaxy A32 nutitelefon, selgub Elisa müügistatistikast.

Nutitelefonide müügiedu kõrval nähtub statistikast, et märgatavalt on kasvanud kõnetelefonide ehk klassikaliste nuputelefonide müük. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes nende müük enam kui 18 protsenti, kusjuures kõige menukamaks mudeliks osutus eakamatele kasutajatele mõeldud myPhone Halo 2.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann märkis, et suvine periood on üks kõige populaarsemaid aegu uute seadmete ostmiseks, jäädes alla vaid jõulueelsele perioodile.

«Suvisele ja varasügisesele telefonimüügile annab ühelt poolt hoogu kooliaasta tulek, kui koolilastele soetatakse tihti nende esimene telefon või järgmisesse kooliastmesse liikumise tähistamiseks uus ja võimekam seade,» lausus ta.

«Teisalt on suvi aktiivne periood, mil inimesed käivad rannas, matkaradadel ning maailmas seiklemas, mistõttu telefonid tihti kaovad või saavad tõsiselt viga. See tähendab ühtlasi ka seda, et kadunud või kasutuskõlbmatuks muutunud telefon tuleb uuega asendada.»

Analüüsides kõige eelistatumate telefonimudelite edetabelit, märkis Ploomann, et näha on juba mitu kvartalit kestnud trendi, kus Google’i teenuste toe kaotanud Huawei seadmete populaarsus on järjest vähenemas. Veel aasta-kaks tagasi alati esikümnesse mahtunud brändi esimese mudeli leiab nüüd alles 26. kohalt, kuhu platseerus Huawei P40 Lite.

Eelnev tähendab ühtlasi ka seda, et telefonimüügi esikümnesse mahtus kolmandas kvartalis vaid viie brändi toodang – Samsung, Xiaomi, Apple, Poco ja myPhone – ning seejuures on Samsung seekord esindatud lausa viie erineva mudeliga. Vaadeldes nuputelefonide müügitopi, pakub peamiselt seenioritele mõeldud myPhone’ile põhilist konkurentsi vaid laia tootevalikuga Nokia.

Võrreldes selle aasta teise kvartaliga on üldises müügitopis brändide lõikes suuremateks muutusteks Nokia väljalangemine esikümnest ning Poco tõus kõige populaarsemate mudelite sekka.

Sarnaselt terve elektroonikaturuga on koroonakriisist tingitud kiibipuudus mõjutanud ka soetatud nutitelefonide keskmisi hindasid. Elisa müügistatistika põhjal on nutitelefonide keskmine hind võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud läbivalt ligi 27 euro võrra. Seevastu nuputelefonide hinnad on keskmiselt enam kui viis eurot langenud.

«Kui ennustada järgmise kvartali trende, siis on oodata jätkuvat keskmise hinna kasvu,» ütles Ploomann. «Ühelt poolt mõjutab seda ülemaailmne kiibipuudus, teisalt lisanduvad neljanda kvartali statistikasse kõrgema hinnaga uued iPhone’id, mille müügiedu on aasta viimasel kolmel kuul alati märkimisväärne.»

Elisa kolmanda kvartali telefonide TOP 10: