Prügimajanduse kaasajastamiseks on vaja 90 miljonit eurot aastas

Maailmapanga uurijad leidsid, et biojäätmete osas on samuti võimalik ringlussevõttu suurendada, kogudes senisest enam köögi- ja sööklajäätmeid kodumajapidamiste juurest ning aia- ja haljastujäätmeid jäätmejaamades. Kui inimesed eraldaks kodus biojäätmed ülejäänud prügist ja neist toodetaks uusi tooteid, tõuseks olmejäätmete ringlussevõtu määr hinnanguliselt kuni 14%. Senisest enam tuleb rõhku panna ka jäätmetekke vähendamisele ning suur- ja tekstiilijäätmete eraldi kogumisele.

Jäätmealase teadlikkuse osas selgus, et nügimist vajavad eelkõige nooremad inimesed, kes elavad linnapiirkondades. Neil on vaja rohkem infot liigiti kogumise kohta, eelistatavalt sotsiaalmeedia kanalite kaudu, ning võimalust lihtsamalt jäätmeid üle koduukse ära anda. Samuti selgus, et üle 25% vastanuist ei tea, kui palju nad jäätmeveo eest üldse maksavad.

Euroopa Komisjon on varasemalt leidnud, et Eesti on üks 14st Euroopa Liidu liikmesriigist, kel on raskusi jäätmete raamdirektiiviga ette nähtud olmejäätmete ringlussevõtmise ja korduskasutuseks ettevalmistamise sihttasemete saavutamisega (55% aastaks 2025, 60% aastaks 2030 jne).