Selver ehitab IKEA kaupluse kõrvale hüpermarketi

Selveri juhatuse liige Kristi Lomp ütles, et lisaks Kurna hüpermarketile avab Selver suvel supermarketi ka Tabasalus ja Lasnamäe Priisle Kodu arenduses. Kolme uue suurkaupluse avamise järel on Selveri ketis 75 kauplust ja ligi 120 000 ruutmeetrit müügipinda. Uute kaupluste tulekuga loob Selver lisaks üle 160 uue töökoha.

Järgmisel sügisel Tallinna külje all avatava kahekorruselise IKEA kaupluse kogupindala on pea 30 000 ruutmeetrit. Kaupluses on ka restoran, toiduturg ja bistroo ning IKEA palkab Eestis ligikaudu 300 töötajat.