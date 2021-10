Selver avab järgmise aasta lõpus IKEA kaupluse kõrval hüpermarketi

«Läbi aastate on Selveri keti trump turuosa hoidmisel ja kasvatamisel olnud väga head kaupluste asukohad. Hüpermarket IKEA kaubanduskeskuse kõrval on üks järgmine töövõit, millest saab keti üks olulisimaid kauplusi,» ütles Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp pressiteates.

Pärast kolme uue suurkaupluse avamist on Selveri ketis kokku 75 kauplust ja ligi 120 000 ruutmeetrit müügipinda. Uute kaupluste lisandumisega loob Selver lisaks üle 160 uue töökoha.

2022. aasta sügisel Tallinna külje all avatava kahekorruselise IKEA kaupluse kogupindala on pea 30 000 ruutmeetrit. Lisaks on kaupluses ka Rootsi restoran, Rootsi toiduturg ja bistroo. Kokku asub kaupluses tööle ligikaudu 300 töötajat.