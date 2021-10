Päikseparkide ehitaja: taastuvenergia arengule on tekkinud pudelikael

Valitsus otsib toetusmeetmete näol lahendusi, kuidas leevendada hinnatõusu elektritarbijatele, ent Smarteconi sõnul on tegemist väga lühiajalise plaaniga. Pika perspektiivi ja plaani puudumine uute energia tootmisseadmete rajamiseks ja kasutusele võtuks on tekitanud pudelikaela, mis takistab taastuvenergia arengut ja ei ole seeläbi ka energiatootmise- ja tarbimise poolelt jätkusuutlik, teatas päikeseparkide ehitaja.

«Olles rajanud üle 50-megavatise võimsusega päikeseparke ja teostanud mitmeid energiatootmisprojekte, näeme, et võrguettevõtted saaksid taastuvenergia arengule kõvasti hoogu anda. Paljud investorid ja maaomanikud on valmis projektidesse investeerima, kuid tihtilugu takerdub see kuudepikkusesse menetlusse, mille võiks väga hästi ära teha palju kiiremini ja tulusamalt,» märkis Kure.

Ta lisas, et praegu puudub tulevikku vaatav panustamine elektrivõrkude arendusse, mille eesmärk oleks elektrivõrkudesse liita 2000–3000-megavatised hajaenergeetika lahendustel baseeruvaid tootmisseadmeid nagu maismaatuulikud või päikesepargid. Lisaks on pea olematu efektiivne võrguettevõtete ja kohalike omavalitsuste koostöö.

Tema hinnangul peaks elektri hinnatõusu tõttu elektritarbijatele lühiajalise mõjuga leevenduste asemel riigina hoopis rohkem pingutama selle nimel, et suudaksime toota rohkem taastuvenergiat kui on täna Baltikumis kogu elektritarbimine kokku. Vaid seeläbi mõjutame elektritarbimist pikaajaliselt ning kaotame sõltuvuse vene gaasist ja teistest süsinikdioksiidi emiteerivate kütustega tootmisest.

Smarteconi juht nendib, et praeguses olukorras peaksid Eesti võrguettevõtted suhtlema kolleegidega teistest riikidest. Heaks näiteks on Saksamaa võrguettevõtted, kus on olemas head praktikad energiatootmise efektiivistamiseks. Tema sõnul tuleb leida paremad ja kiiremad lahendused, mitte takerduda pikaajalisse bürokraatsiasse, mis ei too lõpuks ei leevendusi ega lahendusi ei tarbijatele ega ka energiatootjatele.