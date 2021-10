Putin andis käsu saata Euroopasse rohkem gaasi

Putini sõnul on Venemaa ka varem tarninud Euroopasse kokkulepitust suuremaid gaasikoguseid. Samal ajal, kui gaasihind on Euroopas tõusnud rekordkõrgusesse, propageerib Venemaa president üha agaramalt vastuolulise Läänemere gaasijuhtme Nord Stream 2 kiiret käivitamist.

Gazpromi kriitikud kahtlustasid hiljuti, et ettevõte eirab tahtlikult Euroopa suurenenud nõudlust, et ärgitada torujuhtme kiiremat kasutuselevõttu. Venemaa on kõik need süüdistused tagasi lükanud.