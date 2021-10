Maskikontrolöride leidmisega on tõsiseid raskusi

G4Si personalidirektor Indrek Sarjas ütleb, et tegu pole üleöö tekkinud murega. «Ma arvan, et ühelgi turvaettevõttel ei ole ukse taga järjekorda inimestest. Nagu ka mujal teenindussektoris, on olukord tööjõuturul muutumas üha keerulisemaks. G4Sis võtaksime kasvõi homme tööle ligi 80 inimest. Kokku võib Eesti olla puudu hinnanguliselt ehk 300 turvatöötajat,» räägib Sarjas.

Viking Security Põhja- ja Ida-Eesti piirkonnajuht Aleksandr Kuznetsov tõdeb, et eriti raskeks muutus töötajate värbamine pärast majanduse avanemist. «Viimase viie-kuue kuuga on turvasektorisse tekkinud suur personaliauk. Inimesi ei tule juurde ja olemasolevad töötajad on väsinud lisatundide tegemisest,» ütleb ta. Kuznetsovi arvates on paljud sobivad kandidaadid siirdunud vahepeal teistesse sektoritesse. «Näeme enda firmas, et noorte hulgas on populaarne teenida raha mujal. Mulle isiklikult tundub, et paljud on läinud Wolti ja Bolti tööle. Kui varem oli taksondusse minekuks vaja juhilubasid, siis kulleriteenuste osutamiseks piisab vaid jalg- või tõukerattast. Seetõttu eelistavadki ilmselt paljud noored seal töötada: vaba graafik, keeleoskust pole vaja ja nii edasi.»