Enamik kaugküttega klientidest ei pea suurt soojaarvet kartma

«Enamik kaugkütte klientidest on praegu ikka väga suures võidus,» rääkis metsaspetsialist Heiki Hepner. «Kuna kaugkütte peamise energiaallika, puiduhakke hind on püsinud küllaltki stabiilsena, siis võib eeldada, et nende soojaarved sel hooajal ei tõuse, samas kui gaasi- ja elektriküttel toasoe on paljudel tarbijatel ligi kaks korda kallinenud.»