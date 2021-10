Tai valmistub end taas turistidele avama

Võimud püüavad riigi majandusest viiendiku moodustavat turismisektorit meeleheitlikult taas tööle panna, ehkki päevas tuvastatakse ikka veel 10 000 COVID-19 nakkusjuhtu ja vaktsineeritud on vaid 40 protsenti elanikkonnast.

Valitsus loodab, et rangete karantiinireeglite järkjärgline leevendamine toob inimesed tagasi baaridesse ja randadesse.

Kuningriik loodab, et märtsiks on neil taas vähemalt miljon külastajat ja 2022. aasta tulu ulatub 30 miljardi dollarini, ütlevad ametivõimud.

Juulis tehti esimene samm tavaelu poole ja lihtsustati Phuketi saare külastamise reegleid. See tõi puhkama kõigest mõnikümmend turisti.

Nüüd on peaminister Prayut Chan-O-Cha teinud teatavaks Tai taasavamise plaani.

Nimekirjas on hulk Euroopa riike, Hiina ja USA.

Hiina on Tai suurim turistide allikas, sealt tuli 2019. aastal 11 miljonit külastajat. Riik on aga kehtestanud kodumaalne naasmisel kahenädalase karantiini nõude, see piirab kindlasti sealsete turistide arvu.