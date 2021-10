Duo Media Networks tõusis Eesti suurimaks tele- ja raadioettevõtteks

«Viimase poole aasta jooksul on toimunud meie ettevõttes palju muutusi, sest lisaks sisemiste struktuuride ümberkorraldamisele lahutasime ka oma tegevused Postimees Grupist. Lisaks telekanalitele ostsime välja ka raadiojaamad ja Kids Network Televisioni koos endiste Sonyle kuuluvate telekanalitega,» kirjeldas Duo Media Networksi juht Jüri Pihel.

«Juba esimese kuue kuu jooksul õnnestus meil ka peamine eesmärk viia Kanal 2 jälle Eesti vaadatuimaks kommertskanaliks ning muuta Duo Media Networks suurimaks tele- ja raadioettevõtteks Eestis. Lisaks on hea tõdeda, et Covid-19 mõju televisiooniäris olid ajutine, kuna mõju teleri vaatamisele oli tänu kodusele eluviisile positiivne ja reklaamiandjad kohanesid olukorraga kiiresti,» lisas Pihel.

Ka käesoleval majandusaastal on Duo Media Networks tugevdanud oma positsiooni meediamaastikul ning telekanalite kõrval kasvatanud ka oma raadiojaamade kuulatavust, tõustes päevas kuulatavuselt esimeseks raadiogrupiks Eestis. Kõige kuulatavam päevane kommertsjaam Eestis on Elmar ja nädala kõige kuulatavam venekeelne kommertsjaam on Narodnoje Radio.