Rahandusminister nurjas haiguspäevade reformi

Praegu just pikendati koroona-ajal tehtud haiguspäevade hüvitamise korda aastaks. Kuid nii tööandjad kui ka ametiühingud olid seda meelt, et milleks solgutada ja pikendada – süsteemi võikski alatiseks kehtima jätta. Aga minister tõmbas pidurit.

«See oli ministeeriumi otsus,» ütles Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas. Ta lisas, et tööandjad olid seda meelt, et parem oleks, kui riigis valitseks selgus ja pigem jätkukski praegune kord, mitte nii, et igal aastal vaadatakse kord uuesti üle. Pealegi kadus tööandjatelt ära ühe haiguspäeva hüvitamise kohustus – varasema nelja asemel annab koroona-kord tööandjale kohustuse hüvitada töötajale kolm haigusepäeva. Sealt edasi võtab hüvitamise üle haigekassa.