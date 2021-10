Ukraina on Saksamaas Nord Stream 2 sertifitseerimise pärast pettunud

«Mis puudutab Saksa korraldaja otsust, siis oleme pettunud: selles küsimuses on juba Naftogazi, sellesse protsessi vahetult kaasatud ettevõtte seisukoht. Teeme oma seisukoha Saksa partneritele selgeks ja palume neid töötada selle kallal, et Nord Stream 2 puudutavaid otsuseid ei langetataks kiirustades, üksikasjaliku analüüsi ja uurimiseta,» ütles kolmapäeval Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Kuleba rõhutas, et mida Saksa korraldaja ka ei teeks, on võtmetähtsus Euroopa Komisjoni kaasamisel sellesse protsessi. «Lõppeesmärk on kolmanda energiapaketi rakendamise Nord Stream 2 töö suhtes,» märkis Kuleba.