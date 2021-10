Vead elektriauto laadija paigaldamisel võivad osutuda väga kulukaks

Seetõttu soovitab Raadik tähelepanelikult jälgida, kuidas rajada tulevikukindel ja kulusäästlik laadimislahendus. Õige laadija koos nõuetekohase paigaldusega võib kesta 20 või isegi kuni 30 aastat.

Õigete valikute hõlbustamiseks on laadimispunkti rajamist planeerivale ettevõttele koostatud lihtne kontrollnimekiri asjadest, mida enne laadija ostmist ja paigaldamist jälgida. Soovitused keskenduvad kuni 22kW vahelduvvoolu laadijatele, mis on levinumad kodus ja kontoris.

Kas valisite õige elektriautode laadija?

Kui valite vahelduvvoolu (AC) laadijat, siis on raske eksida standardse Open ChargePoint Protocol'i (OCPP) tüüpi laadijaga. See maksab küll rohkem, kuid on kaugelt kõige tulevikukindlam lahendus. Sõltuvalt vajadusest võib see võtta vastu makseid, jälgida elektrihindu ja autentida kasutajaid internetiühenduse abil.

Kas kinnistul on piisavalt vaba elektrivõimsust?

Elektriauto laadija võib tarbida palju energiat. Näiteks võib üks elektriauto laadida 16 pidevalt sisselülitatud veesoojendaja võimsusega. Selle kompenseerimiseks on võimalikud lahendused:

- Isegi kõige lihtsamaid laadijaid saab tavaliselt seadistada väiksema võimsusega laadimiseks. Soovitame lasta seda teha elektrikul.

- Soovitame paigaldada dünaamilise koormuse juhtimise süsteemi (DLM). See süsteem jälgib hoone energiatarbimist ja laeb autot ainult teistest seadmetest üle jääva energiaga. See lahendus on niivõrd tulevikukindel, et te võite isegi paigaldada teise laadija koos DLMiga ja süsteem töötab endiselt suurepäraselt.

Kuhu soovite automaatkaitselülitit paigaldada?

Laadijate hinnakirja vaadates võib tekkida soov säästa veidi ja valida ilma integreeritud rikkevoolukaitsmeta laadija. Samas nõuab ehitusseadustik lisaks kaitselülitile ka rikkevoolukaitset igale laadijale ning selle hilisem lisamine elektrikilpi võib minna lõpuks kallimaks.

Kas teie elektrikilbis on piisavalt ruumi?

Elektrik saab teile kohe öelda, kas teie elektrikilbis on piisavalt ruumi uute komponentide jaoks. Sõltuvalt paigaldusest võite eeldada, et lisakomponentidega saab täita 4-12 kohta. Kaaluge aga ka seda, kuhu kavatsete paigaldada 3G ruuteri, kui see peaks vajalikuks osutuma.

Kes maksab laadimise eest ja kuidas?

Kui te kavatsete pakkuda tasuta laadimist, siis piisab igasugusest lihtsamast laadijast. Teine võimalus on paigaldada spetsiaalsed laadijad koos RFID-kaardilugejatega ja paigaldada igale laadijale eraldi energiamõõtja. Kolmas võimalus on kasutada OCPP-le vastavaid laadimisseadmeid, mis suudavad vastu võtta makseid - see tähendab, et kliendid saavad kasutada sama laadijat, kuid nende eest saab eraldi arveid esitada. Lisaks tuleb arvestada, et makseteenuse platvormi eest tuleb samuti tasuda.

Kas laadija toetab kõiki kasutajaid?

Vahelduvvoolulaadijad on tavaliselt Tüüp 2 pesa või Tüüp 2 pistikuga. Kõiki Euroopas toodetud sõidukeid ja alates 2018. aastast toodetud Aasia päritolu sõidukeid saab laadida Tüüp 2 pistikuga. Soovitame valida pistikuga laadija, et kasutajal ei tekiks vajadust täiendavalt kaabli väljavõtmiseks pagasiruumist ja ühendamiseks. Pistikupesaga laadijat tasub soetada ainult juhul, kui on kõrgem oht vandalismile või kui kasutajad sõidavad vanemate Jaapani sõidukitega (Nissan, Mitsubishi).

Kas teil on vaja taotleda luba?

Elektrik peaks oskama öelda, kas teil on seda vaja. Pange tähele, et mõned ettevõtted võivad lisada loa taotlemise teie paigalduse pakkumisse isegi siis, kui te seda ei vaja.

Kes teeb hooldustöid?