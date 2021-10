Nädalavahetuse torm lennutas katuseid, kasvuhooneid ja lõhkus väravaid

Salva klientidel tuli seekordse tormiga ette praktiliselt kõiki võimalikke kahjusid – kukkusid puud majade ja aedade peale, lendasid batuudid, kiiged ja kasvuhooned, rebiti lahti katusekatteid jne. Seni on Salvale tulnud 25 kahjuteadet, kuid oodata on veel.

Soosalu sõnul on viimaste aastate tormikahjude hulka tekkinud üks uus kahjuliik, mis tõstab keskmist kahjude summat – päikesepaneelid. «Tundub, et see on saamas nüüd üha tavalisemaks. Päikesepaneelid on järjest rohkematel hoonetel,» märkis Soosalu.