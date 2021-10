Konkurentsiamet tegi ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks

Eelmise aastaga võrreldes on elektrienergia hind 2021. aastal kasvanud 102%, mistõttu on põhjendatud üle vaadata kehtivad taastuvenergia toetuste määramise tingimused ja suurused. On võimalik, et taastuvenergia toetuse suurus ei ole enam kooskõlas kunagise toetuse andmise eesmärgiga, märkis amet pressiteates.

Terves Euroopas, sealhulgas Eestis on elektri hind viimasel ajal hüppeliselt tõusnud. Hinnatõusu on peamiselt mõjutanud maagaasi hinnatõus, tarbimise kasv, CO2 kvoodi hind, kivisöe hind, madal taastuvenergia tootmise tase ja muud tegurid. Tarbijate elektriarved on oluliselt suurenenud. Tarbija elektriarves sisalduva taastuvenergia tasuga rahastatakse Eestis taastuvenergia tootmist. Perioodil 2007-2020 on tarbijad taastuvenergia tootmiseks maksnud märkimisväärsed 827,9 miljonit eurot.