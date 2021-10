Tarbijate esindajad nõuavad valitsuselt gaasi hinnatõusu pehmendamiseks tegusid

«Meile jääb arusaamatuks, et milliste eelduste või teadmiste tõttu on kõrvale jäetud maagaasi kõrge hinna kompensatsioonimehhanismide väljatöötamine, mis selgelt mõjutab tarbijat rohkem kui kõrge elektrihind,» kirjutavad Eesti Gaasiliidu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu esindajad oma pöördumises. «Kaudselt mõjutab maagaasi hinnatõus aga kõiki tarbijaid ning Eesti ettevõtjate ekspordivõimet ning äärmuslikel juhtudel ka eksistentsi.»

Lähtudes praegusest olukorrast, kus maagaasi hind on varasema hinnaga võrreldes teinud hüppelise kasvu, on tõsisesse ohtu sattumas paljud ettevõtjad, aga ka tarbijad, kes on valinud börsipaketi või saanud praegusel hetkel fikseeritud hinna, mis on vahemikus 60–80 €/MWh.

See on varasema hinnaga võrreldes 3–4 korda kõrgem, sest maagaasi ajalooline hind on olnud u 20 €/MWh. Hulgiturgu kajastavad TTF hinnad varieeruvad kõige külmematel kuudel käesoleval hooajal 90–100 €/MWh vahemikus.

«Soovime rõhutada, et erinevalt elektri hinnatõusust on gaasihinna tõusu põhjused ajutised, mis annab alust arvata, et hinna mitmekordistumine toimub kohe ning taandub kevadel. Ehk teisisõnu, meetmeid gaasihinna tõusu mõju pehmendamiseks tuleb kasutusele võtta viivitamatult, kuid vahetud toetused võivad olla pigem ajutised, nt 2022. aasta suveni,» kirjutatakse pöördumises.

Maagaasi kasutajaid on Eestis ca 100 000 leibkonda ehk 250 000 inimest, jäädes selgelt alla elektrienergia kasutajatele, kuid seetõttu ei peaks maagaasi kasutajatele vähem tähelepanu pöörama.

Kaudselt mõjutab maagaasi hinnatõus aga kõiki tarbijaid ning Eesti ettevõtjate ekspordivõimet ning äärmuslikel juhtudel ka eksistentsi. Mitmed ettevõtted kasutavad olulise tootmissisendina maagaasi, mille hinna viiekordistudes peab ettevõtja tõstma oma toodete või teenuste hindu ning selle võimatuse korral (nt rahvusvaheline konkurents) lihtsalt uksed sulgema. Meile teadaolevalt on ka üsna keeruline gaasi kõrgemat hinda toodete lõpphinda juurde lisada, sest kehtivad lepingud seda ei võimalda.