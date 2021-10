Eesti Pangaliidu andmeil on enam kui 60 päeva võlgu olevate laenajate osakaal pankade laenuportfellis juba kuid rekordmadalal tasemel, ent kahaneb jätkuvalt kuust kuusse, samal ajal kui kontodega klientide tõuseb.

Septembris püsis nii ettevõtete kui kodumajapidamiste laenunõudlus tugeval tasemel – kodumajapidamised võtsid uusi laene 191,6 miljoni ulatuses ning ettevõtted 337,2 miljoni ulatuses, teatas liit. Seejuures kodumajapidamiste laenuportfelli maht jõuab peagi 10 miljardi euroni, olles aastaga kasvanud umbkaudu 300 miljoni euro võrra. Ettevõtted on laene võtnud kokku 7,8 miljardi euro ulatuses, maht on aastaga kasvanud pea 200 miljoni euro võrra.

Nii perede kui ettevõtete seas kahanes septembris märkimisväärselt enam kui kaks kuud laenu tasumisega hädas olijate laenumaht, mis eraisikute puhul jõudis esmakordselt alla 18 miljoni euro. See kahanes liidu teatel kuu aja tagusega võrreldes kolmandiku võrra ning aasta algusega võrreldes koguni kolm korda. Ettevõtete probleemne laenuportfell on kahanenud pea 30 miljoni euroni, mida on neljandiku võrra vähem kui aasta alguses.