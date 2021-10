Sutt: Eesti ettevõtted on avamas uusi uksi Pärsia lahe piirkonnas

Visiidi jooksul kohtuti Saudi Araabia digi- ja kaubandusministritega, kohalike ettevõtete ja erinevate asutustega, mis vastutavad Saudi Araabia digiriigi arengu eest.

«Saudi Araabial on täna väga suur ressurss, visioon ning tahtejõud arendada valguskiirusel uusi digitaalseid e-valitsemise lahendusi. See avab võimaluse Eesti ettevõtetele eksportida meie kogemust ja teadmisi ühele kõige suuremale kliendile maailmas,» ütles Eesti äridelegatsiooni juhtinud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul on Saudi Araabia digiarengu ambitsioon kiiresti kasvanud.

Eesti äridelegatsioon koosnes lisaks IT ettevõtetele ka Eesti kaitsetööstuse ettevõtetest, kellel on juba täna erinevad koostööprojektid Saudi Araabiaga. Viimaste aastate jooksul on kaitsetööstuse eksport Saudi Araabiasse ületanud mitme miljoni euro piiri. Ettevõtlus- ja IT-ministri sõnul investeerib Saudi Araabia täna ligi 65 miljardit eurot aastas kaitsesse, mistõttu on tegemist väga ostujõulise kliendiga, kes otsib pidevalt tipptasemel innovatsiooni.

«Eesti kaitsetööstuse senine edu Saudi Araabias näitab, et meie ettevõtted suudavad konkureerida rahvusvaheliselt ka teiste kaitsetööstuse ettevõtetega ning pakkuda tipptasemel tehnoloogiat ja innovatsiooni,» ütles Sutt.

Saudi Araabia visiidi käigus kohtuti nende kommunikatsiooni- ja IT-ministri ning kaubandusministriga. Lisaks ka saudide suurandamete ja tehisintellekti keskuse, kaubanduskoja, kaitsetööstuse ja teiste sektorite esindajatega, samuti toimus Eesti-Saudi Araabia ärifoorum ning külastati sealset tehnoloogialinnakut.

«Saudi Araabia on seadnud endale väga suured eesmärgid, eriti just digitaliseerimise valdkonnas ning selle teostamiseks vaatavad nad just Eesti IT kogukonna poole,» märkis Sutt.

Eesti on asunud aktiivselt kaardistama erinevaid koostöövõimalusi Laheriikide piirkonnas, mistõttu avati aastal 2019 Eesti saatkond Abu Dhabis ning sel aastal on Eesti väga tugevalt esindatud ka Dubai EXPO maailmanäitusel.