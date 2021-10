Mida arvestada, kui uusarendusel on ehitusvead

Triin (nimi toimetusele teada) ostis kaks ja pool aastat tagasi uhiuude Tallinna kesklinna majja korteri. Rõõm uuest kodust hakkas tuhmuma, kui pärast suurt vihmasadu hakkas värv seinal kobrutama ja vesi valgus värvi all mööda toaseina alla. Arendaja tegi algul küll suured silmad, kuid tunnistas probleemi ja enda arvates ka lahendas selle: korteris said värviparandused tehtud ja samuti kõrvaldatud lekke- koht.

Tänavu augustis selgus, et sellest siiski ei piisanud, vesi oli jälle toas. Kõik kordus taas, selle vahega, et sisetöödeni veel ei jõutud, kuid fassaadiparandused tehti ära. Kolmas kord ei lasknud end kaua oodata: oktoobrikuised vihmad pressisid taas tuppa.

«See on lühikese aja jooksul juba kolmas kord ja mul puudub usk, et parandustööd seekord vilja kannavad,» ütles Triin. «Pigem on hirm, et konstruktsioonidesse kogunenud vesi kätkeb endas midagi hullemat kui vaid esteetilisi värvikahjustusi.»