Teslast sai maailma kuues triljoni dollari ettevõte

Tesla väärtus on nüüd sama suur kui suuruselt järgmise üheksa autotootja väärtus kokku.

Praegu on Tesla kuues ettevõte maailmas, mille väärtus ületab maagilise triljoni dollari taseme. Üle triljoni dollari on ka Saudi Araabia naftatootja Aramco ja USA tehnoloogiahiidude Apple’i, Microsofti, Amazoni ning Google’i emafirma Alphabeti väärtus. Suve lõpul oli maagilisest piirist suurem ka Facebooki aktsia, kuid viimaste nädalate skandaalid on sotsiaalmeediaettevõtte väärtuse mõnevõrra kahandanud.