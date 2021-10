HBO Max jõudis Euroopasse

Euroopa voogedastusturg on küllastumise äärel, kuivõrd oma teenuseid pakuvad mandril juba ka HBO Maxi rivaalid, samuti Ameerikast pärit Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ja Apple TV+.

Kuna HBO omanik on Warner Studios, saab see esitada ka filmistuudio filme varem kui konkurendid: kuus nädalat pärast nende kinodesse jõudmist.

Mitmelt suurelt turult jääb see aga mõneks ajaks kõrvale, kuna HBO-l on sisujagamislepped Skyga Suurbritannias, Itaalias ja Saksamaal. Sarnane lepe on sellel ka OCS platvormiga Prantsusmaal.