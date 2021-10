Espaki kasum kasvas mullu 30 protsenti

Kõige enam teenis Espak müügitulu mullu Eestist – 70,6 miljonit eurot, mida on 0,9 protsenti rohkem kui varasemal aastal. Järgnes 2,2 miljoni euroga Saksamaa ja 1,5 miljoni euroga Holland, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Tegevusalade lõikes teenis ettevõte enim tulu hulgimüügist – 47,3 miljonit eurot, mida on 4,8 protsenti vähem kui varasemal aastal. 28,1 miljoniga järgnes jaemüük, mis kasvas aastaga ligi 15 protsenti. 514 189 eurot teenis ettevõte transporditeenuste eest.

2020. aastal töötas ettevõttes keskmiselt 232 töötajat, mida on 12 võrra enam kui varasemal aastal. Töötajate arv suurenes seoses Keila kaupluse avamisega. Tööjõukulud kasvasid 11 protsenti ligi 6,4 miljoni euroni.

Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti arenev, ei pea juhtkond võimalikuks anda rohkem kvantitatiivseid hinnanguid. Siiski usub juhtkond, et ettevõte on järgmise 12 kuu jooksul jätkuvalt tegutsev.