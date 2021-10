Paberipuudus on trükisektori jaoks paras vaev

Ettevõtted ja tarbijad on sunnitud nädalaid ootama trükikodadest ostetut, kuna alternatiivseid paberitüüpe napib. Tavapärasest napimate toodete loendi tipus on trükitud materjalid, näiteks brošüürid, flaierid, postkaardid, visiitkaardid ja raamatud. Pühadehooaja lähenedes on trükikojad mures, et vajaliku paberi puudumise tõttu on tooted otsas, kirjutab Oscar Hoole K-Print lehel.