Autotootjad: kriisist väljumiseks tuleb Euroopasse rajada uued kiibitehased

Euroopa suuremad autotootjad leiavad, et pooljuhtide tarneahela sõltuvust Aasiast tuleb otsustavalt vähendada või tehaste tootmiskatkestused jätkuvad ka edaspidi, kirjutas Financial Times.

Euroopa Liidu uute sõiduautode turul on tarneraskustest tingitud suur langus jätkunud juba kolm kuud järjest. Autode müük kogu Euroopas langes septembris 23,1 protsenti, madalaimale tasemele alates 1995. aastast. Volkswagen, BMW , Renault ja mitmed teised autofirmad on olnud sunnitud ajutiselt oma tootmised seiskama, kuna napib pooljuhte, mida kasutatakse autodes alates elektroonilistest akendest kuni juhiabisüsteemideni.

Euroopa autotootjate liidu ACEA esimees ja BMW tegevjuht Oliver Zipse hoiatas, et autotööstust ootavad «otsesed ja rängad tagajärjed», kui tootjad ei saa piisavalt soetada vajalikke komponente. Kriisist väljumiseks on vaid üks hea plaan - ehitada Euroopasse, eriti Saksamaale ja Prantsusmaale rohkem kiibitehaseid. Intel juba teatas, et investeerib 80 miljardit eurot pooljuhtide tootmisvõimsuse suurendamiseks Euroopas.

Autotöösturite Euroopa Komisjonile saadetud kirjas märgiti, et on vaja «kooskõlastatud algatust», et rajada piirkonda tehased, mis suudaksid kiipide tootmisel Aasiaga konkureerida. «See enneolematu kriis näitab, kui haavatav on tänane pooljuhtide tarneahel ja kui kiireloomuline on oluliste komponentide varumisel sõltuvust välisturgudest vähendada,» seisis kirjas.