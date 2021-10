Suur küberrünnak jättis iraanlased kütuseta

Kütusekaardisüsteemi haldava ettevõtte direktor Masoud Rezai selgitas lühidalt rünnakut riigitelevisioonile. «See on kindlasti tarkvaraprobleem» ja lisas, et kogu digitaalne maksesüsteem on suletud «süsteemi turvakihtide tõttu». Täpsemalt infot ta ei andnud.