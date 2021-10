Sillamäe linn otsib kavandatava väikelaevasadama projekteerijat

Sillamäe linn jätkab taristuinvesteeringutega linna avamiseks merele. Sel kevadel avati uus neli miljonit eurot maksma läinud rannapromenaad, mis korrastab ka Sillamäe linna läbiva Sõtke jõe suudmeala. Kuigi linna vahetus naabruses asub suur Sillamäe sadam, on see tollitsooni tõttu kinnine ala ning hobimeresõitjaid ja väikelaevu seal ei teenindata. Kohalikel paadiomanikel puudub seni väljapääs merele ning oma paate on nad sunnitud veeskama selleks mitte eriti hästi sobivates kohtades. Seetõttu tahab Sillamäe linnavalitsus rajada uue promenaadi läänepoolsesse otsa, linna ja Sillamäe kaubasadama vahele tänapäevase väikelaevasadama Sillamäe Marina.

Lähteandmete hankimiseks on vaja läbi viia topograafiline mõõdistus, ehitusgeoloogiline uuring, lainetuse ja veetasemete uuring ning rannaprotsesside ekspertiis. Projekteerimise aluseks on Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ koostatud Sillamäe Marina eskiis.

Sillamäe linnavalitsuse arengunõunik Anton Makarjev ütles, et projekteerimiseks on raha linnaeelarves olemas, kuid ehituse jaoks tuleb raha alles taotlema hakata.

«Eskiisprojekti aitas meil teha Sillamäe sadam, kuid kui palju Marina ehitus maksma läheb, selgub pärast projekteerimist. Siis saab otsustada ka, missugusteks etappideks on väikelaevasadama ehitus võimalik jagada ning mis eelarvest või meetmest neid rahastama hakatakse,» selgitas Makarjev. Tema sõnul on Sillamäe Marina lääneserva kavas ehitada ka reisilaevade kai, mis ühtlasi kaitseks väikelaevasadamat läänetuulte ja lainetuse eest. Arengunõuniku sõnul tehakse selles osas tihedat koostööd Sillamäe Sadamaga, kuna on kuna uus ka koos reisiterminaliga võimaldaks teenindada ristlus- ja liinilaevu nii, et reisijad ei peaks läbima kaubasadama territooriumi ja turvasüsteeme.