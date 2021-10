Maailma ähvardab raamatupõud

Jõuluajal ostavad inimesed rohkem raamatuid, kuid sel aastal võib raamatutega kitsas kätte tulla, vahendab USA today. Üleilmse pandeemia tõttu on kõikjal töökäte- ja paberipuudus ning kaubad ei liigu nii kiiresti kui varem.

Jõuludeks kõiki raamatupoode tõenäoliselt tühjaks ei osteta, sest kauplused on plaanid pikalt ära teinud, raamatud trükitud ja lugejate ootel.

Samas on igal aastal mõni raamat, mis osutub oodatust populaarsemaks. Tavaliselt on võimalik sellisel juhul uusi eksemplare nobedalt juurde tellida, kuid sel aastal on asjalood kehvad, nii et kui mõni tiraaž läbi müüakse, siis võib uute raamatute tellimine võtta kaua aega.

USAs on raamatumüük mullusega võrreldes kasvanud 13 protsenti. 2019. aastaga võrreldes on raamatuid müüdud koguni 19 protsenti enam. «Tavaliselt kasvab müük heal aastal nii 3–4 protsenti,» rääkis turuanalüütik Kristen McLean Vox.com artiklis. «Selliseid kasvunumbreid pole me enne näinud.»

Pandeemia alguspäevil oli USAs müüginumbrite eesotsas kõiksugu raamatuid leiva- ja saiaküpsetamisest. Rohkem loetakse aga ka ilukirjandust. Eestis lõid vahepeal laineid investeerimisõpikud. Apollo viimases edetabelis on tipus raamatud inimsuhetest.