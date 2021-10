EL-i ministrid vaidlevad gaasikriisi lahendamise üle

Energiahinnad on lakke sööstunud, kuivõrd majandus on pärast pikki koroonaviiruse piiranguid taas täistuure võtmas.

Et energia hulgimüügihinnad on nafta- ja gaasiimpordist sõltuvas Euroopas hüppeliselt kasvanud, on Euroopa Komisjon tulnud välja «tööriistakastiga» hinnakasvu lühiajaliste mõjude leevendamiseks. Liikmesriike on julgustatud langetama makse ja tasusid, mis moodustavad tavaliselt umbes kolmandiku elektriarvest.