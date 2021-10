Circle K täiendas enda elektriautode laadimisvõrgustikku

​«Circle K usub, et elektritransport on lähituleviku transport nii Eestis kui kogu Euroopas, mistõttu oleme hoogsalt arendamas elektriautode kiirlaadimise võrgustikku, soodustamaks kiiremat elektriautodele üleminekut Eestis ning naaberriikides tulevate külaliste hõlpsamat tankimist,» sõnas Circle K mootorikütuste tootejuhtimise vanemspetsialist Teedo Melts.

Ta lisas, et Häädemeestele ja Märjamaale rajatud 350kW kiirlaadijad on esimesed omataolised Circle K elektrilaadijate võrgustikus. «IONITY laadijad on mõeldud eeskätt neile elektriautode omanikele, kes sõidavad näiteks Tallinna ja Riia vahet. Uue põlvkonna IONITY laadijad võimaldavad kuni viie minutiga tagada elektrisõidukile 100 kilomeetri jagu energiavaru ehk autojuht saab oma teekonda jätkata ilma pikema viivituseta,» selgitas Melts.