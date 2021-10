Hololei: riigi täisomanduses lennufirma ei ole mõistlik

Hololei ütles BNS-ile, et talle tundub see mõistlik idee. «Praegune olukord erinevate omavahel põimunud samale omanikule – riigile – kuuluvate ettevõtetega tundus natuke arusaamatu ja teatud mõttes ebaloogiline. Seega liikumine läbipaistva ja selge struktuuri poole on igati tervitatav,» lausus ta ja lisas, et kindlasti on selline selgem ja lihtsam struktuur mõistetav ka potentsiaalsetele investoritele.