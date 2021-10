Urve Palo lahkub Novoloto tegevjuhi kohalt

Tänavu mais teatas Palo, et lahkub juhi kohalt juba juuni lõpus ning alustab eraettevõtjana juhtimiskoolituse ja -nõustamise valdkonnas sügisest.

«Leppisime ettevõtte omanikuga kokku, et jätkan veel mõne aja ning alustan või viin lõpule teatud osa tegevusi. Olen seadnud endale eesmärgiks, et kõik kokkulepitu saab selle aastaga tehtud, sealhulgas on tänaseks valminud ja kontserni poolt heaks kiidetud järgmise viie aasta eelarvestrateegia,» ütles Palo ERR-ile.