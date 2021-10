Norra peaminister: nafta puurimise lõpetamine tähendaks rohelise ülemineku lõppu.

Oma esimeses ajaleheintervjuus peaministrina ütles vasaktsentristlik Jonas Gahr Støre ajalehele Financial Times, et kui Norra, kes on Venemaa järel Euroopa suurim gaasitarnija, «peagi tegevuse lõpetaks», siis oleks mandril raske saavutada ka oma keskkonnahoidlikke eesmärke.

«Kui me ütleksime, et me lõpetame nafta tootmise Norra varudest, siis usun, et see peataks tööstusliku ülemineku, mis on vajalik selleks, et saavutada edu netonulli suunas liikumisel. Nii et me kavatseme arendada ja tarnida, mitte sulgeda,» lisas ta.

Norra läheb selle kuu lõpus algavale COP26 kliimakonverentsile Lääne-Euroopa suurima naftatootjana, kuid investeerib ka märkimisväärset raha rohelistesse tehnoloogiatesse, nagu elektriautod, süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine ning avamere tuuleenergia.

Støre rõhutas, et Norra täidab oma kliimaeesmärgid ja -kohustused, kuid väitis, et 5 miljoni elanikuga riik võiks teha suuremaid edusamme rohelise tööstuse arendamisega. «See on oluline Norras, kuid sellel on suur tähtsus ka Euroopa, India ja Aasia üleminekul,» lisas ta. Norra on seadnud eesmärgiks saavutada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste nullilähedane tase.

Vastasseis Brüsseliga

Endine välisminister Støre näitas oma paremtsentristlikust eelkäijast Erna Solbergist rahvusvahelisemat hoiakut, öeldes, et ta sõidab varakult Brüsselisse, et arutada, kuidas Norra võiks aidata EL-i energia üleminekul, ning andis oma esimesed intervjuud kolmele Euroopa väljaandele.

Kuid ta kritiseeris Euroopa Komisjoni ettepanekut keelata igasugune nafta- ja gaasitootmine Arktikas, mis mõjutaks Norrat Barentsi meres toimuva tegevuse tõttu rohkem kui teisi riike.

«Mandri-Euroopast tulevad resolutsioonid, mis ütlevad, et tootmine polaarjoone põhjaosas tuleks meelevaldselt peatada - see ei toimi nii. Norra on rannikuriik põhjast lõunasse, meil on oma õigused ja kohustused hoolitseda oma majandusvööndi ja selles vööndis toimuva tegevuse eest,» ütles ta.