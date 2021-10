Majanduse lühiuudised

Yellen: USA inflatsioon annab tuleval aastal järele

Kuna tarnehäired on vähendanud tööstusele oluliste komponentide kättesaadavust ja puudu on ka töökätest, kasvasid USA tarbijahinnad septembris aastatagusega võrreldes 5,4 protsenti. Kiire inflatsioon on tekitanud muret majanduse taastumise pärast, kuid rahandusminister Janet Yellen ütles CNNile, et näeb seda positiivse trendina. «Kuine inflatsioonimäär on kevadel ja varasuvel nähtud väga kõrgest tasemest juba märkimisväärselt aeglustunud,» märkis ta. «12 kuu lõikes püsib inflatsioon praegu toimuva tõttu kiire ka järgmisel aastal, kuid ma eeldan, et aasta keskpaigas või lõpus olukord paraneb.» PM