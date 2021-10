Afganistani tabanud ajaloo halvimas näljakriisis surevad lapsed nälga

ÜRO andmetel on vähemalt 14 miljonit last nende 22,8 miljoni inimese hulgas, kes kannatavad sel talvel enneolematu toidukriisi pärast. Võrreldes eelmise aastaga on näljahäda kasvanud 35 protsenti.

Ametiisikute sõnul on kriis Afganistanis juba praegu ulatuslikum kui Jeemenis või Süürias ja toiduhäda rängem kui üheski riigis peale Kongo Demokraatliku Vabariigi. «Afganistani humanitaarkriis on praegu üks rängemaid kogu maailmas - kui mitte kõige rängem - ning toiduturvalisus on sisuliselt kokku varisenud,» ütles Beasley avalduses. «Katastroof on kätte jõudmas ja kui me otsekohe ei tegutse, on see käes.»