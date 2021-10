Microsoft: Vene häkkerirühmitus Nobelium sooritas üle 22 000 rünnaku

Ettevõtte väitel on rühmitus seotud Venemaaga. «See on sama jõud, mis seisis (ettevõtte) SolarWinds klientide vastu sooritatud rünnakute taga 2020. aastal,» märkis Microsoft.

«Nobelium püüab kasutada meetodit, mida varasemateski rünnakutes organisatsioonide vastu, mis on IT-valdkonna üleilmse tarneahela lahutamatud osad,» märgiti dokumendis.

Microsofti asjatundjad märkasid rünnakukampaaniat 2021. aasta mais ja teavitasid sestpeale rohkem kui 140 ettevõtet ja organisatsiooni, et neid ründab Nobelium. Häkkeritel õnnestus häirida 14 organisatsiooni serverite tööd.

Microsoft täpsustas, et 2021. aasta suvel muutusid Nobeliumi sihtmärgiks muud struktuurid. 1. juulist 19. oktoobrini teavitas Microsoft 609 oma klienti, et Nobelium on rünnanud neid 22 868 korda, kuid rünnakud olid vähetõhusad.