Smartpost laieneb väiksematesse Eesti asulatesse

«Smartpost Itella pakimahud on rekordtasemel. Kuna suuremad ostupühad on alles tulemas, siis otsustasime kasvatada oma võrgustikku pakipunktide näol, et leevendada pakiveokoormust Eesti asulates,» selgitas Smartpost Itella pakiveoteenuste direktor Rauno Parras.