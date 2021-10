Katse omal nahal: kas portaalist on võimalik ehitajat leida?

Niisiis, kas internetist on võimalik ehitajat leida?

Hange.ee

Selles portaalis pakuvad enda teeneid erinevad ehitusfirmad. Kui on tahtmist sobiv ettevõte leida, võib portaali kaudu teha hanke või siis saata erinevatele ettevõtetele eraldi kirju.

Oma kodu fassaadi soojustamise jaoks proovisime ehitajat leida sealt. Saime rõõmustaval hulgal pakkumisi, üks parema hinnaga kui teine. Kõige soodsam pakkumine oli 8000 eurot ja kõige kallim pea 30 000 eurot.

Kuuest pakkujast aga ainult kaks vastas e-kirjadele, üks neist tuli ka korra kohale ning seejärel kadus. Kokkuvõttes ei olnud ka kõige kallimate pakkumiste tegijad kuigi agarad päriselt miskit tegema. Muidugi on keeruline ka adekvaatset hinnapakkumist teha, kui materjalid lausa päevadega kallinevad.

Keskmiselt saab soovitud töö selles portaalis umbes viis pakkumist ning see number sõltub tööst, hooajast ja veel paljust muust.

Oma teenuseid pakub leheküljel 10 000 ettevõtet. Hange.ee pakkujate tausta eraldi ei kontrolli, sest ettevõtete taustaga saab Eestis igaüks üsna lihtsalt tutvust teha. Kasutajad saavad aga jätta tehtud tööde kohta tagasisidet.

Hange.ee müügijuhi Egne Teearu sõnul leiab neilt ettevõtteid kõigist ehitusvaldkondadest. «Küll aga on valdkondi, kus üldiselt on spetsialiste vähem, näiteks kaevude puurimine, ja see peegeldub ka meie keskkonnas,» tõi ta välja.

Kevadel ja suvel on kõige suurem huvi välitööde vastu, näiteks haljastus, vundamenditööd, katusetööd, fassaaditööd jne. Sügisel ja talvel tehakse rohkem sisetöid: vannitoa remont, plaatimistööd ja muu siseviimistlus.

Getapro.ee

Siit portaalist olen proovinud leida kedagi, kes paneks kokku vannitoa mööbli. Ikeast tellitud kapid võib ise kokku kruvida, see võtab õhtujagu pusimist, aga saab tehtud.

Meil tuli paika panna ka kraan ja kraanikauss ning selle tarbeks lõigata augud töötasapinda. Kui seda omal käel teha, siis läheks ilmselt raisku paar-kolm tasapinda, enne kui asi õige saab, nii et odavam tundus keegi selle töö jaoks palgata.

Esimene pakkuja küsis selle töö eest 1500 eurot, mis tundus kahtlaselt palju. Paari tunni töö eest on veidi nukker nii palju maksta. Mööbel ise maksis oluliselt vähem.

Järgmine pakkumine oli juba 500 eurot, mis võrreldes eelmise pakkumisega oli juba päris ilus. Kolmandal päeval helistati mulle ja pakuti sama töö ära teha 50 euro eest. Kuna pusimist oli palju, siis läks kogu töö lõpuks maksma 100 eurot – ehk siis umbes nii palju, kui alguses mõistlik tundus. Kokkuvõttes tasus ootamine ära.

Kui hange.ee on tegutsenud 15 aastat, siis GetaPro hakkas Eestis tegutsema selle aasta märtsis. Varem on nad toimetanud Lätis. Umbes 1000 teenusepakkujat on seal oma huvi üles näidanud.

Ka siin saab jätta lõpetatud töö kohta tagasisidet, ja kui meistrimehel tööga pidevalt midagi väga valesti läheb, siis kaotab ta ligipääsu platvormile.

Kõige rohkem tellitakse sellest portaalist mööbli kokkupanekut ja kolimisteenust. Kõige kallimad tellimused on tavaliselt seotud ehituse, arhitektuuri ja suuremate parandustöödega, kus keskmine arve on 500–2000 eurot tellimuse kohta. Kullerteenused, pisem remont ja koristus on väiksema keskmise arvega, keskeltläbi 30–50 eurot.

Läti kogemusest on ettevõte jõudnud järeldusele, et kodumasinate parandus ei ole kuigi populaarne teenus, mida pakkuda. Nimelt on tööd palju, selle eest saadav tasu aga kasin.

Pocketpro.ee

Siin lehel saavad oma teenuseid pakkuda nii ettevõtted kui ka eraisikud 500 valdkonnas. Ühed populaarsemad valdkonnad PocketPros on töömees, mööbli kokkupanek, segisti paigaldamine, kodukoristus, akende pesemine, kullerteenus, kolimisteenused, kaubavedu, koduabiline. Lisaks on huvi ka eraõpetajate ja käsitööliste vastu. Puudus on aga korstnapühkijatest, mustkunstnikest, kullasseppadest.