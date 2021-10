Jaak Aab: energia hinnatõusu hüvitamiseks on kaks meedet

Esimene on elektri võrguteenuse tasu osaline hüvitamine kõigile kodu- ja äritarbijatele ning teiseks meetmeks energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud leibkondadele.

Esimese puhul kaalutakse seda, et riik maksab kõigil kodu- ja äritarbijatel kinni võrguteenuse tasust 50 protsenti. Soodustus kehtiks oktoobrist märtsini. Soodustuse saamiseks tarbija omalt poolt täiendavalt midagi ette võtma ei pea. «Kui kõik plaanikohaselt läheb, näevad tarbijad soodustust juba novembris laekunud elektriarvel. Meede maksab ca 88 miljonit eurot,» kirjutas Aab.

Teiseks on energiatõusu leevendusmeede vähemkindlustatud leibkondadele, mis puudutab peresid, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Neile hüvitatakse elektri ja gaasi hinnatõusust 80 protsenti tagantjärele, alates septembrist kuni maikuuni.

«Lävend (hinnatase), millest alates hüvitist arvestama hakatakse, on elektri puhul esialgse plaani kohaselt 60 €/MWh (6 s/kWh) ning gaasi puhul 30 €/MWh (3 s/kWh). Sarnasel põhimõttel on plaanis hüvitada ka kaugkütte hinnatõus, mille täpsemad tingimused (lävend ja ajaline kestus) on veel töös,» selgitas Aab.