Populaarne Haapsalu söögikoht sulges koroonatõendi nõude tõttu uksed

Pubi omanik Jüri Kalamees kinnitas Postimehele, et sulgemise põhjuseks on koroonapassi kontrollimise nõue. «Eks see ikka tõendiga ole seotud. Meil on kliente, kes on algusest peale meie juures söömas käinud. Kuidas ma neile nüüd ukse peal ütlen, et sina ära enam sööma tule? See ei ole mõistlik,» selgitas Kalamees ja lisas, et kliente neil jagus.

Kuigi söögikohtadele on koroonapassi kontrollimine kohustuslik juba alates augusti lõpust, polnud Taksi Pubis seda senini tehtud. «Kui see meede esialgu tuli, siis seal olid viited, et piirangud peavad olema mõistlikud ja proportsionaalsed. Meie võtsime vastava meetmena kasutusele temperatuuri mõõtmise ja ei teenindanud inimesi, kes sellest keeldusid. Seni said meil käia kõik inimesed, kes lasid temperatuuri mõõta. Meie arvates oli see mõistlik.»

Pubi omaniku sõnul mõistsid nad, et nii neil enam tegutseda ei lasta. «Terviseamet on meid juba kontrollimas käinud ja telefoni teel ähvardanud. Tänasest läks asi julmaks: neile on antud ju korraldus ettevõtted kinni panna. Kui negatiivne test pole enam argument, siis ei ole seda ka temperatuuri mõõtmine. Me oleks võinud selle korralduse tõttu pöörduda ka kohtusse, aga see tähendaks suurt närvikulu. Seda pole vaja.»